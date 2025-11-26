Capivara resgatada após cair de penhasco enquanto fugia de cachorros em Cachoeiro

Uma capivara resgatada após cair de um penhasco mobilizou moradores de Santa Tereza, no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (26). O animal caiu de uma grande altura enquanto tentava fugir de cachorros.

Moradores ouviram o impacto e localizaram a capivara ferida. Eles acionaram diversas autoridades, mas nenhuma equipe pôde ir imediatamente. Entretanto, um morador conseguiu contato com a Guarda Municipal, que rapidamente seguiu ao local para verificar a situação.

Com a chegada dos agentes, a Guarda Municipal acionou a Polícia Militar Ambiental. Os policiais ambientais assumiram o resgate e constataram que a capivara não conseguia se levantar e apresentava sinais de possível fratura na coluna.

A equipe retirou o animal com segurança e o encaminhou para atendimento especializado em Alegre, onde veterinários avaliarão a gravidade das lesões.

Moradores relataram preocupação com a demora inicial no atendimento. Além disso, destacaram a importância da ação conjunta entre a Guarda Municipal e a Polícia Ambiental para garantir a sobrevivência da capivara.

O que dia a PM Ambiental sobre a capivara resgatada

A orientação do BPMA é que, ao se deparar com capivaras ou qualquer outro animal silvestre, a população mantenha distância, não tente contê-las, persegui-las ou alimentá-las, e acione imediatamente o telefone 190. Dessa forma, as equipes especializadas poderão realizar a avaliação da situação e adotar as medidas técnicas adequadas, garantindo a segurança das pessoas e o bem-estar do animal.