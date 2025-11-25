Capixaba Raros disputa prêmios no Rio Webfest 2025

A websérie Raros, dirigida pela cineasta Thais Helena Leite, representa o Espírito Santo no Rio Webfest 2025, o maior e mais inclusivo festival de webséries do mundo.

Assim, a produção garantiu lugar na 11ª edição com diversas indicações e disputa o voto popular em duas categorias. Nesse sentido, a exibição oficial será na sexta-feira (28), às 15h, no Cinema Rio Web Fest – Galeria Par.

Melhor série e melhor personalidade

Raros concorre à votação popular nas categorias Melhor Série/Vídeo e Melhor Personalidade, esta última dedicada à jovem Alice Leite Bragança, personagem de um dos episódios. Assim, o público pode participar da votação por meio do link disponível no site oficial do festival.

A websérie

A obra também disputa premiações do Júri Técnico em categorias como Melhor Websérie Educacional, Melhor Websérie de Diversidade e Melhor Trilha Sonora, composta pelo músico Leo de Paula.

Além disso, a atuação de Alice Leite Bragança, de 11 anos, rendeu ainda uma indicação ao prêmio de Melhor Performance de Não-Ficção.

Contudo, outro destaque é o Prêmio de Acessibilidade, motivado por um desdobramento direto da produção, inspirada pela série.

Assim, a professora Claudia Vieira coordenou, junto a estudantes de Libras da Ufes, a criação de um glossário médico em Libras em parceria com o HUCAM e a Santa Casa de Vitória. Ação amplia o acesso de pessoas surdas ao atendimento em saúde.

Rio Webfest

Em sua 11ª edição, entre 28 de novembro e 1º de dezembro, o Rio Webfest reúne mais de 300 produções de 40 países. Nesse sentido, a programação inclui exibições, painéis, workshops, rodadas de negócios e uma cerimônia de gala, reforçando o protagonismo do Brasil no audiovisual digital. Portanto, as atividades acontecem na Cidade das Artes Bibi Ferreira, com entrada gratuita.

Assim, Raros foi realizada com recursos do Funcultura, por meio da Secretaria da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES), e da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura. A websérie está disponível no canal oficial: youtube.com/@raroswebserie.

