Carreta do Pet Vida oferece castração gratuita para animais em Anchieta

O Governo do Estado iniciou, nesta quinta e sexta-feira (13 e 14), as atividades do Programa Estadual de Bem-Estar Animal – Pet Vida em Anchieta. A ação, coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama) em parceria com a Prefeitura do município, disponibiliza castração com microchipagem para cães e gatos, além de vacinação gratuita para cães.

As ações seguem as diretrizes da Portaria Seama nº 006-R/2025, que estabelece como público prioritário animais sem tutor identificado, pets de famílias inscritas no CadÚnico, de protetores independentes, de populações tradicionais e de áreas próximas a unidades de conservação. O objetivo é ampliar o atendimento a tutores em situação de vulnerabilidade e contribuir para o controle populacional e sanitário dos animais.

Os agendamentos podem ser realizados pelo WhatsApp da Prefeitura, no número (28) 99950-8672, ou presencialmente na unidade de saúde de Nova Anchieta e no Parque RDS Papagaios. As atividades ocorrem na Praça São Pedro, nesta quinta (13), e no bairro Nova Anchieta/Planalto, na sexta (14). Cada animal castrado recebe microchip de identificação, roupa pós-cirúrgica ou colar elizabetano e toda a medicação necessária para o período de recuperação.

A vacinação é destinada a cães a partir de seis meses de idade. Por questões de segurança, os serviços de castração e vacinação não podem ser realizados no mesmo dia, e o tutor deve escolher o atendimento desejado no momento do cadastro.

O secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, reforçou os objetivos da iniciativa. Segundo ele, o Pet Vida integra ações de saúde pública e bem-estar animal ao levar atendimento veterinário gratuito para todas as regiões do Espírito Santo. Ele destacou ainda que o programa fortalece a política estadual de proteção animal e amplia o acesso a cuidados essenciais.

Coordenado pela Seama, o Pet Vida percorre diversos municípios com sua unidade móvel, oferecendo serviços veterinários, orientações sobre guarda responsável e atividades educativas voltadas à proteção e ao bem-estar dos animais.