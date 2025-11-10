Casa Sustentabilidade Brasil: o ponto de encontro na COP30

Enquanto os dias da CASA SUSTENTABILIDADE BRASIL são dedicados a diálogos cruciais, lançamentos estratégicos e debates aprofundados, as noites se transformarão em um ponto de encontro aberto ao público, celebrando a cultura capixaba e fomentando o network.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Localizada estrategicamente a apenas 600 metros do centro oficial da COP30, em Belém, no Pará, a Casa Sustentabilidade Brasil é o hub de conexões em solo paraense. É um espaço vital de diálogo entre governos, empresas, ONGs, startups, universidades e sociedade civil, fortalecendo alianças em prol da ação climática.

E quando o sol se põe, a energia se renova

A partir das 18h, a CASA SUSTENTABILIDADE BRASIL abre suas portas para uma experiência única de network. É a oportunidade perfeita para consolidar parcerias formadas durante o dia e estabelecer novas conexões em um ambiente leve e inspirador.

Visitantes terão acesso a um espaço de alimentação cuidadosamente planejado, onde será comercializado um buffet que celebra a riqueza da gastronomia regional do Espírito Santo acompanhados de drinks especiais, desenvolvidos para a ocasião.

Para completar a atmosfera, a música fica por conta do DJ Manux, que comandará uma playlist que embala o encontro.

Funcionamento

Horário: a partir das 18h

Endereço: 600 metros da Zona Azul da COP 30 – clique no link e confira localização https://maps.app.goo.gl/d3dWmNtNacb9zmfaA

Entrada: gratuita