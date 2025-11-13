Oportunidades

Casa & Vídeo abre vaga para promotor de vendas em Cachoeiro

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp (27) 98183-0054.

Foto: Reprodução | Agência Brasil

A loja Casa & Vídeo do Shopping Sul, em Cachoeiro de Itapemirim, está contratando promotor(a) de vendas para integrar sua equipe. A oportunidade é para candidatos com ensino médio completo, que sejam detalhistas, organizados e gostem de trabalhar em equipe.

A vaga tem escala de 6×1, com horário de trabalho das 14h às 22h20. O salário é de R$ 1.609,50, além de benefícios como assistência médica e odontológica, vale transporte, vale alimentação/refeição, seguro de vida, folga no dia do aniversário, descontos nas lojas, plano de carreira estruturado e TotalPass.

A loja está localizada no Shopping Sul, na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, 382, bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim.

