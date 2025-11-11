Segurança

Casal é rendido e obrigado a transferir R$ 9 mil durante assalto no ES

A polícia apura se os criminosos agiram com base em informações privilegiadas.

Um casal foi assaltado na última segunda-feira (10), no bairro Boa Sorte em Cariacica.

De acordo com informações, três homens armados e encapuzados invadiram a residência e renderam as vítimas. O homem foi obrigado a realizar duas transferências bancárias que somaram quase R$ 9 mil, além disso, os criminosos também levaram pertences pessoais do casal.

A mulher, de 46 anos, relatou que ouviu alguém chamando no portão e, ao abrir, foi surpreendida pelos criminosos. Os assaltantes a renderam e invadiram a casa, dominando também o marido.

Dentro do imóvel, os suspeitos procuravam por dinheiro e objetos de valor. Foram levados um celular de alto valor, uma pistola registrada em nome da moradora, munições, um carregador extra e um cordão de ouro. Durante a ação, o homem foi agredido com uma coronhada e, sob ameaça, foi forçado a realizar duas transferências via aplicativo bancário — uma de R$ 900 e outra de R$ 8 mil.

Assim, após o assalto, os criminosos fugiram em um carro e deixaram cair uma touca tipo ninja, apreendida pela Polícia Militar. As vítimas procuraram o banco para tentar reverter as transações e bloquear os telefones roubados. A Polícia Federal também foi acionada por conta do roubo da arma registrada.

Contudo, a caso foi registrado na Delegacia Regional de Cariacica, que investiga o crime. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. Entretanto, a polícia apura se os criminosos agiram com base em informações privilegiadas.

