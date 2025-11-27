Cidades do Espírito Santo entram em alerta para chuvas intensas
Aviso de perigo potencial prevê chuva forte, ventos de até 60 km/h e risco de alagamentos até esta sexta-feira (28)
O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta de chuvas intensas válido para todo o Espírito Santo. O aviso começou às 9h30 desta quinta-feira (27) e segue até as 10h desta sexta (28). O órgão prevê chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros no dia. Além disso, os ventos podem alcançar 60 quilômetros por hora.
Contudo, o INMET classifica o alerta como de perigo potencial. Há risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas. Ainda assim, o instituto reforça que a população deve ficar atenta às mudanças rápidas no tempo.
Para reduzir riscos, o INMET recomenda que moradores evitem se abrigar embaixo de árvores durante rajadas de vento. A orientação também vale para veículos estacionados próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, é importante evitar os eletrônicos na tomada.
Dessa forma, o órgão reforça que dúvidas e pedidos de ajuda devem ser feitos à Defesa Civil, pelo telefone 199, ou ao Corpo de Bombeiros, pelo 193. As equipes seguem de plantão durante o período do aviso.
Confira as cidades:
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Jaguaré
- Linhares
- Montanha
- Pedro Canário
- Pinheiros
- São Mateus