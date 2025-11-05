Clara Castro comenta rotina intensa: 'Aprendi a me cuidar'

Carol Castro anda tendo um ano de 2025 intenso. Após ser destaque na novela Garota do Momento, a atriz pintou no streaming na série Jogo Cruzado, do Disney+, retornou aos palcos com a peça A Manhã Seguinte, no Rio de Janeiro, e ainda encontrou tempo para filmar Nosso Lar 3 – Vida Eterna, sequência espírita que adapta o quarto livro da saga de Chico Xavier atribuída ao espírito André Luiz. Como dar conta de tudo isso?

“Nem eu sei”, responde Carol, sincera, em entrevista ao Estadão. “Obviamente o corpo sente, mas eu estou em um momento de muita acolhida. Agradeço muito pois sei que é fruto de muitos anos de dedicação. Agradeço até a mim mesma por nunca ter desistido, porque já me passaram vários questionamentos por estar cansada, por ter pouco tempo para mim.”

A atriz dribla a exaustão para retornar aos cinemas com a sequência de Nosso Lar em 2027, mas se diz grata desde já pela missão de interpretar Zenóbia. Na história do filme, dirigido por Wagner de Assis, sua personagem é a líder de uma casa espiritual nas terras umbralinas que precisará enfrentar desafios sombrios para salvar a alma de Domênico (Fábio Assunção), seu grande amor de uma vida passada.

“Ela tem uma missão muito bonita e importante, de liderar um lugar de cura, onde os espíritos de luz cuidam dos seres que vivem nos umbrais e aceitam ser resgatados”, explica. “Ela representa muito também o sagrado feminino dentro do filme. O Wagner (de Assis, diretor) achou importante focar na história da Zenóbia para mostrar essa potência feminina que ainda está tão mal compreendida.”

Uma das missões de Zenóbia na história será a de resgatar a alma de Domênico. O personagem de Assunção é um ex-padre que se perdeu em propósitos indignos durante a vida, e o filme promete tratar sobre o amor do ponto de vista espiritual com a jornada dos dois.

“Ela e sua equipe têm a missão de pescar o maior número possível de almas, mas essas almas precisam querer. Ela está nessa missão há mais de 100 anos e de repente reencontra um grande amor de uma de suas vidas”, detalha Castro. “No fim, a gente vê que todos os encontros têm uma conexão. Ela teve que abrir mão de um amor puro e arrebatador da adolescência, e o filme conta tudo isso para que as pessoas o vejam como uma história de amor. É um filme que fala dos conceitos do espiritismo, mas vai além.”

Reencontro com Fábio Assunção

As filmagens de Nosso Lar 3 aconteceram no Rio de Janeiro, poucas semanas após Carol e Fábio encerrarem as gravações da novela Garota do Momento, da TV Globo, na qual interpretavam Clarice e Juliano.

“Foi uma continuação de uma parceria muito rica. Não teve como não fazer piadas sobre o Juliano não largar a Clarice nem no umbral”, ri a atriz. “Foram seis dias entre o fim das gravações de Garota do Momento e a pré-produção de Nosso Lar. Consegui fugir para Fernando de Noronha e fiquei seus dias no mar me energizando, deixando Clarice para trás e me preparando para a Zenóbia. E reencontrar o Fábio foi praticamente continuar, estávamos juntos na semana anterior.”

Atriz tem relação fluida com espiritualidade

Embora esta seja a estreia de Carol na franquia Nosso Lar, não é sua primeira experiência com obras de temática espírita. Em 2023, ela estrelou Ninguém é de Ninguém, também dirigido por Assis e inspirado em um livro homônimo de Zíbia Gasparetto. A atriz explica que parte de sua própria experiência fluida com as religiões para estudar e se aprofundar no tema em seus trabalhos.

“Sempre me identifiquei muito com o Espiritismo desde pequena, muito por causa da minha mãe. Fiz a primeira comunhão, sou batizada e acredito em Deus, mas minha crença vai muito além. O que eu acho interessante é que o Espiritismo não julga outras religiões e eu venho de anos vivendo isso na prática”, resume.

Carol, que morou com a mãe e os avós maternos em Natal, RN, por cerca de cinco anos, explica que conheceu muitas vertentes religiosas no período. “Minha mãe sempre foi uma grande curiosa, então participei de reuniões de sufismo, li muitos livros para crianças sobre o sufi, conheci um grupo Hare Krishna que ficou na minha casa em Natal… Sempre estive próxima de diversas práticas, e respeito e me interesso por todas aquelas que não julgam as outras e não fazem lavagem cerebral”, pontua.

Neste mesmo sentido, a atriz acredita que o terceiro Nosso Lar pode transmitir uma mensagem necessária para o momento político do País.

“(Com o filme), eu vi o quanto nós mulheres e nós seres humanos somos fortes. A Zenóbia tem essas missões que denotam força e potência, mas o filme mostra o quanto tudo passa, seja no umbral ou na vida terrena, tudo passa. Só o amor é eterno e essa mensagem é muito potente, principalmente nos dias de hoje, em que vivemos momentos tão bélicos e de tanta intransigência e absurdos.”

Carol Castro além do trabalho

Embora esteja surfando em um bom momento profissional, Carol conta que transformou sua forma de olhar o trabalho. Aos 41 anos, ela precisou encontrar forças no último ano para passar pela morte do pai, o ator Luca de Castro, aos 70, e por algumas questões de saúde. Incentivada por ele a ingressar na atuação ainda na infância, ela destaca que precisou viver o luto em meio a compromissos de trabalho e, com isso, entendeu como deveria priorizar os momentos para autocuidado e ao lado da filha.

“Em Jogo Cruzado, eu tive esse momento de passar por cima de uma lesão e continuar filmando, perder o meu pai e passar por um dos maiores lutos. Meu pai sempre foi o meu muso inspirador, principalmente pelo fato de eu ser atriz e ter crescido nesse universo graças a ele. Nos falávamos todos os dias, trocávamos mensagens, meme de gatinho, coisas importantes, coisas variadas”, recorda. “Depois precisei voltar, terminar a série antes de operar de fato. Eu diria que, no meu comprometimento com o ofício, aprendi a ter momentos de me reconectar comigo mesma e procurar me cuidar. Nem que seja ali no banho por uns minutinhos”, ri.

