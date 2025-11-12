Segurança

Colisão frontal deixa quatro pessoas feridas em Anchieta

Segundo as primeiras informações, a batida foi frontal e provocou danos significativos nos automóveis.

Foto: Divulgação

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na estrada que liga Anchieta ao distrito de Itapeuna, na tarde desta quarta-feira (12).

Segundo as primeiras informações, a batida foi frontal e provocou danos significativos nos automóveis. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram o atendimento às vítimas ainda no local.

Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Assuntos:

AnchietaPolícia Militar

