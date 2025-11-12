Colisão frontal deixa quatro pessoas feridas em Anchieta
Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois veículos na estrada que liga Anchieta ao distrito de Itapeuna, na tarde desta quarta-feira (12).
Segundo as primeiras informações, a batida foi frontal e provocou danos significativos nos automóveis. Equipes de resgate foram acionadas e realizaram o atendimento às vítimas ainda no local.
Os feridos foram encaminhados para unidades de saúde da região. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.
