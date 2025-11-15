Comércio capixaba lidera confiança e mira alta nas vendas de fim de ano

O comércio capixaba entra no último bimestre do ano com mais otimismo. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) chegou a 103,9 pontos em outubro, o melhor desempenho da região Sudeste e o único acima da zona considerada de satisfação, que começa em 100 pontos. O resultado também superou a média nacional, que ficou em 100 pontos.

Os dados integram o levantamento do Connect Fecomércio-ES, com informações da Confederação Nacional do Comércio (CNC), e apontam avanço de 0,8% em relação a setembro — sinal claro da recuperação gradual do setor.

Para o coordenador do Observatório do Comércio do Connect Fecomércio-ES, André Spalenza, o crescimento está diretamente ligado ao aumento da circulação de renda e ao impacto das campanhas de fim de ano.

“O aumento da confiança está relacionado à expectativa por mais consumo, impulsionado por ações como a Black Friday e o Natal, que fortalecem as vendas no comércio capixaba”, explicou.

O indicador de intenção de investimentos subiu 3,7%, com destaque para o subíndice de contratação de funcionários, que registrou alta de 4,3% e alcançou 134,1 pontos. O desejo de investir na própria empresa também avançou 3,1%.

Segundo André Spalenza, o movimento confirma o preparo dos empresários para o período mais importante do varejo.

“O setor está mais confiante e se organizando para atender a demanda. Esse impulso para contratar e investir reforça a previsão de um fechamento de ano positivo”, avaliou.

A pesquisa revela ainda que o nível de estoques cresceu 3,6%, o que indica maior atenção às necessidades do consumidor para o fim de ano. “Esse ajuste mostra que o empresário está atento às oportunidades, equilibrando otimismo e prudência”, acrescentou Spalenza.

Mesmo com juros elevados e inflação acumulada de 5,17% nos últimos 12 meses, a percepção sobre o desempenho das empresas também se manteve otimista. O subíndice marcou 100,5 pontos, acima da linha de satisfação, refletindo confiança na gestão e nos resultados.

O presidente do Sindilojas Cariacica e proprietário da rede Mariah, José Antonio Puppim, afirma que o varejo vive um momento promissor.

“A expectativa é boa. A Black Friday deixou de ser um único dia e virou semanas de promoções, movimentando bastante o mercado. Em alguns casos, ela já supera o Natal em volume de vendas”, destacou.

Ele ressalta que o consumidor está mais cuidadoso nas compras. “Com o custo de vida mais alto, o cliente está mais seletivo e busca o melhor preço. Isso exige estratégia e controle maior do negócio. É preciso eficiência para se manter competitivo”, pontuou.

O levantamento completo está disponível no site portaldocomercio-es.com.br.

