Conexão Safra vence o 18º Prêmio de Jornalismo Cooperativista

A revista Conexão Safra conquistou o primeiro lugar na categoria Impresso do 18º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba (PJC). A reportagem vencedora, intitulada “Uma nova safra: preparando os herdeiros da terra”, é assinada pelas jornalistas Fernanda Zandonadi e Rosimeri Ronquetti.

A matéria aborda o desafio da sucessão familiar no campo, mostrando como cooperativas capixabas estão incentivando crianças e jovens a permanecerem na atividade rural. Com exemplos como o Clube da Bezerra, da Nater Coop, e o Programa Herdeiros do Campo, da Cooabriel, a reportagem destaca histórias de famílias que cultivam o amor pela terra desde cedo e investem na formação das novas gerações para garantir o futuro do agronegócio e das comunidades rurais.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/geral/conexao-safra-vence-o-18o-premio-de-jornalismo-cooperativista/