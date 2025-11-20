Confira a programação da Feira Parceria Legal em Alto Rio Novo

O município de Alto Rio Novo se prepara para receber mais uma edição do Parceria Legal, evento que reunirá música, cultura e serviços gratuitos no Campo Velho, no bairro Vila Nova. A programação será realizada entre os dias 21 e 23 de novembro, com atrações gratuitas para toda a família.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A abertura será na sexta-feira (21), com dois shows voltados ao público que gosta de piseiro. Marquinhos Cowboy sobe ao palco primeiro, seguido por Fabrício É Show, que promete animar a noite com repertório dançante.

Leia também: Está chegando! Alto Rio Novo recebe a Feira Parceria Legal

No sábado (22), além da programação musical, o evento oferecerá dezenas de serviços gratuitos para a população, incluindo atendimentos sociais, orientações e ações de cidadania. À noite, o palco recebe Lucas Alves e, na sequência, a cantora Priscila Ribeiro, que traz repertório variado e conexão com o público.

O encerramento acontece no domingo (23), com Marcos Silva e o pagode do Grupo Mistura do Samba, que finalizam o fim de semana com uma apresentação animada e voltada para todas as idades.

A programação será realizada no Campo Velho, localizado na Rua Lucindo Faria, no bairro Vila Nova. A entrada é gratuita durante os três dias de evento, que promete movimentar a cidade e oferecer lazer, cultura e serviços essenciais à comunidade.