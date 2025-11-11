Crédito de carbono: Governo do MT assina protocolo de intenções

A parceria público privada para o fomento de políticas ambientais vem ganhando cada vez mais espaço nos debates sobre mitigação e adaptação às mudanças climáticas como, por exemplo, o que ocorreu nesta segunda-feira (10), na Casa Sustentabilidade Brasil, em Belém, no Pará.

Por meio do painel “Parcerias que Promovem Ações de Desenvolvimento Sustentável: Monitoramento Inovador para Projetos de Créditos de Carbono Florestal no Programa Brasil MAIS”, representantes de diferentes instituições públicas e privadas apresentaram iniciativas que unem tecnologia, preservação ambiental e geração de valor econômico.

As discussões destacaram o papel das parcerias e das tecnologias de monitoramento remoto na ampliação dos projetos de créditos de carbono e na consolidação de políticas ambientais integradas.

Tendo em vista que só palavras não são suficientes, um Protocolo de Intenções para a realização do projeto piloto do Forense Carbon em Mato Grosso foi assinado pelo Governo do Estado do Mato Grosso.

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, ressaltou a importância do controle ambiental aliado à sustentabilidade:

“O controle é fundamental para que você possa trabalhar as conformidades desde a legislação brasileira para dessa, forma, construir com mais sustentabilidade, com desenvolvimento econômico, com a integração social, gerando riquezas e o controle feito. A parceria com a Planet é fundamental para que, com essa tecnologia, nós possamos controlar o nosso território, o Estado do Mato Grosso, que é muito grande, com a diversidade muito grande, com biomas muito intensos, são três biomas, e toda essa tecnologia nos ajuda muito no dia a dia”, afirmou.

A CEO da SCCON Geospatial, Iara Musse Felix, explicou o papel da tecnologia no monitoramento e na certificação das áreas de crédito de carbono:

“A empresa trabalha com alta tecnologia de gestionamento remoto, com monitoramento diário, com imagem de alta resolução. E aqui, hoje, nós estamos apresentando o protocolo de intenção que foi firmado com o objetivo de desenvolver uma prova de conceito, que é um projeto piloto que vai testar a metodologia de monitoramento e quantificação das áreas de crédito de carbono, para garantir que, com esta metodologia sendo validada, essas áreas e esses projetos poderão ser escalados e, de tal forma, que você possa dar maior rastreabilidade, maior garantia da integridade dos créditos de carbono gerados nessas áreas, de tal forma que você possa potencializar, assim, as soluções dos serviços baseados na natureza.”

O projeto inovador está sendo desenvolvido com a tecnologia do programa Brasil Mais, que foi desenvolvido pela empresa com a Polícia Federal, e os seus parceiros.

“O Estado do Mato Grosso já desenvolve algumas iniciativas com esse propósito, de desenvolver e fomentar os projetos de crédito de carbono e também o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF), no Espírito Santo, também está se engajando nessa iniciativa, para que trabalhar conosco, com a SCCOL e com a Planet, e que passem, de tal forma que esses projetos passam a ser uma referência global com o uso da tecnologia Planet, incluindo o produto de Forense Carbon, para monitoramento da dinâmica dessas áreas de crédito de carbono e a quantificação desses créditos, de forma a garantir a integridade e o valor desses projetos”, explicou a CEO da SCCON.

Nesse contexto, as ações capixabas voltadas à neutralização de carbono foram apresentadas como um case de sucesso que pode ser adotado por outras instituições.

“Espírito Santo está apresentando aqui todo o aparato que ele está implementando lá no Estado com relação à descarbonização, à neutralização do carbono nas mudanças climáticas. Então, nós estamos mostrando as ações, buscando novas experiências, mas mostrando para o mundo tudo o que a gente tem produzido lá no Espírito Santo, que sirva de exemplo, o que possa ser espelhado. Então, nós estamos à disposição sempre para estar disponibilizando todas as informações e mostrar para o mundo o que é que nós estamos fazendo para contribuir para um planeta melhor”, destacou o diretor do IDAF, Eduardo Chagas.

O painel ainda contou com a participação da secretária de Estado do Mato Grosso, Mauren Lazzaretti; do diretor da VIEX, Rodrigo Sucesso; do perito criminal federal e coordenador do Comitê Gestor do Programa Brasil MAIS, Cristiano da Cunha, e do executivo de contas da Planet, Adriano Martins.