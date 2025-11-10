Cultivar Fênix dobra a produção de mudas de morangueiro em dois anos

A dependência da importação de cultivares e mudas de morangueiro, um dos gargalos da produção no Brasil, pode ser reduzida em breve. O número de viveiristas licenciados que estão multiplicando a cultivar BRS DC25, batizada de Fênix e desenvolvida pela Embrapa, dobrou em apenas dois anos.

Quando do seu lançamento, em 2023, 18 viveiristas aderiram à tecnologia. No ano seguinte, esse número subiu para 22, e em 2025 já são 14 novos contratos formalizados, confirmando o interesse crescente na multiplicação da Fênix. O resultado é expressivo: a produção passou de 2,5 milhões para mais de 5 milhões de mudas no período, com expectativa de ultrapassar 10 milhões em 2026.

