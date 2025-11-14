Curso gratuito de barista qualifica mulheres produtoras em cidade do ES

A Prefeitura de Linhares abriu inscrições para um curso gratuito de formação de barista voltado exclusivamente para mulheres. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura e tem como público-alvo produtoras rurais de café conilon cadastradas ou vinculadas ao Programa Linhares Coffee.

Dessa forma, são oferecidas 10 vagas, e as inscrições podem ser feitas entre esta sexta-feira (14) e o dia 21 de novembro. O atendimento ocorre na sede da Secretaria de Agricultura, no centro da cidade, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Além disso, também é possível se inscrever pelo formulário digital disponível no link oficial.

O curso

A capacitação faz parte das ações do Programa Municipal de Qualidade do Café Conilon – Linhares Coffee, que busca fortalecer o setor de forma moderna e sustentável. Nesse sentido, as aulas serão realizadas de 9 a 12 de dezembro, na Fazenda Experimental do Incaper, em Linhares.

Durante o treinamento, as participantes terão acesso a conteúdos técnicos sobre preparo, extração, degustação e apresentação de cafés especiais, com foco no conilon produzido no município. Dessa forma, o curso também inclui noções de atendimento e comercialização, qualificando as produtoras para atuar em cafeterias e negócios ligados ao setor.

O secretário municipal de Agricultura, Rafael Breda Buffon, destaca que a iniciativa amplia as oportunidades profissionais no setor cafeeiro.

“O curso é totalmente gratuito e oferece certificação. Ao final, as participantes estarão aptas a atuar de forma qualificada em um dos mercados mais tradicionais e valorizados da nossa região”, afirma. A documentação necessária está descrita no edital disponibilizado pela Prefeitura.

Serviço

Curso: Formação de Barista para Mulheres

Data: 9 a 12 de dezembro de 2025

Horário: 8h às 13h

Local: Fazenda Experimental de Linhares (FEL) – BR-101 Norte, km 151 – Linhares/ES

Com informações da Prefeitura de Linhares