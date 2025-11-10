Detran|ES oferece curso gratuito de mecânica de motos

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) abriu inscrições para uma nova edição do Curso de Mecânica Básica de Motos. Mas desta vez será realizada em um sábado, atendendo a um pedido dos motociclistas que trabalham durante a semana.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A formação gratuita acontece no dia 22 de novembro, na Sede do Detranzinho, localizada na Rua Sebastião Miranda, Boa Vista II, Serra, e oferece 60 vagas. Assim, as inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro, exclusivamente pelo site www.detran.es.gov.br.

Leia também: Detran realiza leilão com veículos a partir de R$ 2 mil no ES

O diretor-geral do Detran|ES, Givaldo Vieira, explicou que a edição especial foi possível graças à parceria com uma empresa colaboradora. “Depois de muita conversa e organização, conseguimos oferecer o curso em um sábado. É uma oportunidade para os condutores conquistarem mais autonomia e segurança no dia a dia”, afirmou.

O curso

O curso tem como objetivo ensinar noções básicas de manutenção e funcionamento das motocicletas. Entre os temas abordados estão a interpretação dos indicadores do painel, verificação de motor, freios e fluidos, alinhamento e balanceamento, além de dicas de condução econômica e cuidados preventivos.

Inscrições

Podem se inscrever moradores da Grande Vitória habilitados na categoria A, que não estejam cumprindo penalidades de suspensão ou cassação da CNH. As aulas serão presenciais, divididas em dois módulos — teórico (das 8h às 12h) e prático (das 13h às 17h) — ministradas por técnicos especializados.

O órgão alerta que as comunicações com os selecionados serão feitas apenas por e-mail, sendo responsabilidade do candidato acompanhar as mensagens. A lista dos aprovados será publicada no site do Detran|ES.

Ao final da capacitação, os participantes com 100% de presença receberão um certificado de conclusão por e-mail.