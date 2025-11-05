Divórcio: quantos brasileiros já desfizeram o casamento?

A proporção de brasileiros separados aumentou significativamente nas duas últimas décadas. Os dados foram divulgados na manhã desta quarta-feira (5), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na pesquisa Nupcialidade e Família, com dados do Censo 2022.

Os novos dados revelam que a porcentagem de pessoas vivendo em união conjugal aumentou ligeiramente nas últimas décadas, passando de 49,5% em 2000 para 51,3% em 2022. Por outro lado, a porcentagem de pessoas que já viveu uma união conjugal, mas não vive mais passou de 11,9% para 18,6%, no mesmo período. O grupo de pessoas que nunca viveu em união conjugal passou de 38,6% para 30,1%.

Em 2022, o Estado do Rio de Janeiro tinha o maior porcentual (21,4%) de pessoas que não viviam, mas já haviam vivido em união conjugal, seguido de Bahia (20,4%) e Sergipe (20,1%). As menores porcentagens de separados estavam em Santa Catarina (16,1%), Pará (16,9%) e Mato Grosso (16,9%).

Entre 2000 e 2022, a porcentagem de brasileiros casados no religioso e no civil recuou quase dez pontos porcentuais, passando de 49,4% para 37,9%. Já a porcentagem de pessoas vivendo em união consensual subiu de 28,6% para 38,9%, tornando-se a forma de união mais frequente no Brasil. A proporção de casamentos somente no civil também cresceu: de 17,5% para 20,5% no mesmo período.