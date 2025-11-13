EDP lança Plano Verão e reforça ações contra eventos climáticos

A EDP divulgou, nesta quinta-feira (13), o Plano Verão 25/26, pacote de ações voltado a reduzir os impactos de eventos climáticos severos sobre o fornecimento de energia no Espírito Santo. A estratégia, apresentada em parceria com a Defesa Civil Estadual, reúne medidas preventivas, investimentos em tecnologia e ampliação de equipes técnicas para enfrentar um período que deve ser marcado por chuvas intensas e ventos fortes associados ao fenômeno La Niña.

O lançamento ocorreu no auditório do Centro de Atividades Técnicas da Defesa Civil, em Vitória, e reuniu o diretor-presidente de distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, o diretor da EDP no Espírito Santo, Edson Barbosa, além do tenente-coronel da Defesa Civil, Rodrigo Rigoni de Souza, do meteorologista Mauro Bernasconi e demais autoridades. O encontro abordou o cenário climático previsto para o verão e detalhou as estratégias operacionais de prevenção e resposta.

O Plano Verão tem como objetivo ampliar a capacidade de reação da distribuidora em momentos de instabilidade climática, garantindo agilidade no atendimento e continuidade no fornecimento de energia. Entre as ações destacadas estão o monitoramento meteorológico, automação de rede, reforço operacional e integração com órgãos públicos.

Segundo o diretor-presidente de distribuição da EDP, Dyogenes Rosi, o novo panorama climático exige atualização constante das estratégias de operação.

“Vivemos um cenário em que eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. Para garantir um sistema elétrico mais preparado, intensificamos investimentos em tecnologia, prevenção e equipes treinadas. Nosso compromisso é oferecer energia com segurança, qualidade e confiabilidade”, afirmou.

Tecnologia e investimentos

Entre 2024 e 2025, a EDP investe aproximadamente R$ 1,7 bilhão na área de concessão capixaba. Hoje, 118 subestações compõem a estrutura de atendimento da empresa, o que amplia a confiabilidade do sistema.

A distribuidora também avança na digitalização da rede, que beneficia cerca de 70% dos clientes com equipamentos de restabelecimento automático (self-healing). Esses dispositivos religam trechos da rede de forma remota e imediata, isolando pontos com defeitos — como queda de galhos ou árvores — e reduzindo significativamente o impacto aos consumidores. De 2022 a 2025, mais de 900 religadores foram instalados.

O Centro de Operação Integrado (COI) é outro pilar da operação. Com inteligência artificial e automatização, o COI permite manobras remotas, monitoramento em tempo real e controle das redes que abastecem os 70 municípios da área de concessão.

A empresa também utiliza redes inteligentes em comunidades com maior complexidade social, garantindo monitoramento constante e resposta ágil em situações emergenciais.

Além disso, uma rede própria de telecomunicações cobre 99% do território atendido pela EDP, assegurando comunicação estável entre os centros de operação e os equipamentos em campo, reduzindo riscos de falhas em momentos críticos.

Resposta a ocorrências

O planejamento operacional considera previsões climáticas atualizadas e parcerias técnicas. Dessa forma, é possível mobilizar equipes antecipadamente e reforçar o atendimento em regiões com maior risco.

O diretor da EDP no ES, Edson Barbosa, explicou que a ampliação da infraestrutura é para garantir resposta rápida em situações emergenciais.

“As bases operacionais distribuídas pelo estado permitem deslocamento ágil de equipes, ferramentas e caminhões. Também mantemos atuação conjunta com prefeituras, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e demais órgãos para aprimorar ações preventivas e emergenciais”, destacou.

Em períodos de maior criticidade, os atendimentos são priorizados para unidades essenciais, como hospitais, postos de saúde, escolas e creches. Além de asilos, órgãos de segurança pública e clientes dependentes de equipamentos vitais. O plano estabelece níveis de criticidade que orientam a mobilização de equipes extras.

A integração com instituições públicas é um dos eixos do Plano Verão. A EDP mantém comunicação direta com prefeituras, órgãos de emergência e forças de segurança.

Os canais digitais seguem como principal meio de atendimento ao cliente: site www.edp.com.br, aplicativo EDP Online e WhatsApp (27) 99772-2549. Em situações de alta demanda, o atendimento também ocorre pelo telefone 0800 721 0707.