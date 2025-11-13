Elenco original volta em “Truque de Mestre: o 3º Ato”, veja onde assistir nos cinemas

A sequência de um dos filmes mais populares dos últimos tempos está de volta. Isso porque, em Truque de Mestre: O 3º Ato, os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan) retornam para mais uma aventura alucinante.

Contudo, dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Assim, de acordo com o AdoroCinema, ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas.

Nesse sentido, diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.

Programação completa – Cine Unimed

Sala 01

O Agente Secreto (2D)

Todos os dias – 17h (NACIONAL)

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias – 20h (DUBLADO)

Sábado e domingo – 15h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Como Treinar Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 16h15 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO: R$12

Obs. Sala 02

No sábado será exibido o filme HARRY POTTER

A Casa Mágica de Gabby (2D)

Todos os dias – 18h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Telefone Preto 2 (2D)

Todos os dias – 20h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Harry Potter e o Cálice de Fogo (2D)

SOMENTE SÁBADO – 14h | 17h | 20h (DUBLADO)

Sala 03

Entre Penas e Bicadas (2D)

Todos os dias – 17h (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO: R$12,00

Se Não Fosse Você (2D)

Todos os dias – 19h (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Harry Potter e o Cálice de Fogo 2D

SOMENTE SABADO – 19h (LEGENDADO)

Obs. Sala 03

No sábado será exibido o filme HARRY POTTER – 19h

Sala 04

Truque de Mestre: 3º Ato (2D)

Todos os dias – 16h15 | 20h45 (DUBLADO)

Todos os dias – 18h30 (LEGENDADO)

Programação – Cine Ritz Perim

Sala 01

Predador: Terras Selvagens (2D)

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

O Agente Secreto (2D)

Todos os dias – 20h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Sábado e domingo – 15h00 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Como Treinar Seu Dragão (2D)

Todos os dias – 16h30 (DUBLADO) – PREÇO ÚNICO: R$ 12,00

A Casa Mágica da Gabby (2D)

Todos os dias – 18h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Se Não Fosse Você (2D)

Todos os dias – 20h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Truque de Mestre – O 3º Ato (2D)