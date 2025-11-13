Elenco original volta em “Truque de Mestre: o 3º Ato”, veja onde assistir nos cinemas
Dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo.
A sequência de um dos filmes mais populares dos últimos tempos está de volta. Isso porque, em Truque de Mestre: O 3º Ato, os quatro cavaleiros, J. Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) e Lula (Lizzy Caplan) retornam para mais uma aventura alucinante.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Contudo, dessa vez, os ilusionistas serão desafiados em uma jornada que envolve a joia mais valiosa do mundo. Assim, de acordo com o AdoroCinema, ao lado de uma nova geração de ilusionistas, o quarteto se envolve numa trama repleta de reviravoltas e mágicas.
Nesse sentido, diante de uma empresa corrupta, que lava dinheiro para diferentes criminosos, os dois grupos se reúnem para derrubar a família que controla a companhia.
