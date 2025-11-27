Empresa do setor de rochas está vagas de emprego abertas

Uma empresa do setor de rochas ornamentais abriu duas vagas de emprego em Mimoso do Sul. Nesse sentido, as oportunidades são para operador de ponte e vendedor para o mercado externo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, os interessados devem enviar o currículo diretamente para o e-mail informado pela empresa.

Leia também: Padaria em Cachoeiro está com vagas de emprego abertas

Operador de ponte

A vaga de operador de ponte exige atuação na movimentação de chapas, incluindo operação de ponte rolante, carregamento, descarregamento e organização do pátio. Além disso, o profissional também deve seguir os protocolos de segurança e auxiliar no armazenamento de materiais.

Vendedor de mercado externo

Já a vaga de vendedor de mercado externo é destinada ao atendimento e negociação com clientes da América Latina. Nesse sentido, entre as funções estão vender chapas e obras em rochas, gerenciar carteira de clientes.

Além disso, o candidato precisa prospectar novos negócios e acompanhar o processo comercial, do estoque à logística. A função também envolve garantir a satisfação do cliente no pós-venda e cumprir metas de faturamento.

Requisitos

Os requisitos para operador de ponte incluem ensino médio completo, experiência comprovada na função, conhecimento em segurança no trabalho e habilidade para atuar em equipe. A empresa também destaca a importância do cumprimento de prazos.

Por outro lado, para o cargo de vendedor de mercado externo, é necessário ensino superior completo, espanhol fluente, experiência mínima de um ano na exportação de rochas e disponibilidade para viagens. A empresa informa que possuir visto americano é obrigatório e inglês fluente é considerado um diferencial.

O local de trabalho é na Rodovia BR-101, km 436, em Mimoso do Sul. O horário de atuação para operador de ponte é das 7h30 às 17h30. Os currículos devem ser enviados para [email protected].