As chuvas torrenciais que atingem o Vietnã há dias provocaram um cenário de devastação humana e econômica e abriram um ponto de atenção no mercado global de cafés. Principal produtor mundial de canéfora, que inclui o conilon e o robusta o país enfrenta enchentes generalizadas no centro e no sul, com efeitos ainda incertos sobre a safra que cuja colheita se concentra entre os meses de novembro e dezembro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Enchentes no Vietnã criam incertezas e podem interferir no preço do café