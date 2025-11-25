Conexão Safra

Enchentes no Vietnã criam incertezas e podem interferir no preço do café

Enchentes devastam regiões produtoras de robusta no planalto central vietnamita e podem pressionar preços globais do café

Imagens: reprodução/redes sociais

As chuvas torrenciais que atingem o Vietnã há dias provocaram um cenário de devastação humana e econômica e abriram um ponto de atenção no mercado global de cafés. Principal produtor mundial de canéfora, que inclui o conilon e o robusta o país enfrenta enchentes generalizadas no centro e no sul, com efeitos ainda incertos sobre a safra que cuja colheita se concentra entre os meses de novembro e dezembro.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Enchentes no Vietnã criam incertezas e podem interferir no preço do café

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

Conexão SafraEnchentes

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por