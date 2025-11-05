Entenda porque o preço do mamão disparou após período de queda

Os preços do mamão voltaram a subir nas principais regiões produtoras do país entre os dias 27 e 31 de outubro, após um período de queda, conforme levantamento do Hortifrúti/Cepea. No Norte do Espírito Santo, o mamão havaí 12-18 foi comercializado a R$ 2,06 por quilo, o que representa uma alta de 89% em relação à semana anterior.

No Sul da Bahia, o mamão formosa também registrou valorização expressiva: o quilo foi vendido a R$ 1,50, avanço de 36% no mesmo período.

