ES será o primeiro do Brasil com 100% das cidades com planos de adaptação climática

O Espírito Santo será o primeiro estado do país a contar com planos de adaptação climática em todos os seus 78 municípios. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande, nesta terça-feira (11), durante o segundo dia de participação na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30), em Belém (PA). Na ocasião, ele lançou o Programa Cidades ResilientES e abriu a consulta pública do Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas (PEAMC).

O Cidades ResilientES prevê a elaboração dos Planos Municipais de Adaptação e Redução de Riscos para todas as cidades capixabas. “Essa é uma iniciativa inovadora, pois integrará, de forma inédita, os planos de redução de risco e os planos de adaptação climática, promovendo uma gestão de riscos e um planejamento urbano mais eficiente. Seremos o primeiro Estado do Brasil com 100% dos municípios com planos de adaptação”, afirmou Casagrande.

Já o PEAMC, agora disponível para consulta pública, organiza e integra ações, políticas e programas voltados ao enfrentamento dos impactos climáticos no Espírito Santo. “O Plano apresenta um diagnóstico detalhado dos riscos e vulnerabilidades climáticas, além de 26 ações estratégicas e 178 medidas específicas para fortalecer a resiliência do Estado”, acrescentou o governador.

Agendas na COP30

Entre os compromissos desta terça-feira, Casagrande participou da mesa-redonda sobre habitação e transformação de assentamentos informais, organizada pelo Ministério das Cidades em parceria com a ONU-Habitat. “Compartilhamos como as políticas de habitação podem ser catalisadoras para a redução de desigualdades e o fortalecimento da resiliência urbana”, destacou.

O governador também esteve no evento “Turning Collaboration into Local Action for Just Resilience and Nature”, promovido pelas Fundações Regionais Climáticas, onde ressaltou a importância da cooperação federativa e do financiamento climático para ações locais de adaptação.

Além disso, Casagrande liderou uma apresentação do Consórcio Brasil Verde, do qual é presidente, com foco em mecanismos de financiamento e fundos climáticos. “Reforçamos o papel fundamental dos governos subnacionais na implementação de políticas climáticas ambiciosas e alinhadas aos acordos internacionais”, afirmou.