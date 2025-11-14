ES usa IA para acelerar validação de cadastros rurais

O Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento essencial para o controle e a regularização ambiental das propriedades rurais brasileiras, ganhou um novo impulso no Espírito Santo. O Estado lançou na quarta-feira (12) o IntegraCAR, projeto que pretende acelerar a análise e validação dos registros por meio de tecnologias de inteligência artificial, geoprocessamento e sensoriamento remoto.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A iniciativa foi apresentada pelo governador Renato Casagrande durante o painel “Implementação do Federalismo Climático no Brasil”, realizado no Pavilhão Brasil, na Zona Azul da COP30, em Belém (PA). Desenvolvido em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), o sistema cruza informações geoespaciais e ambientais para permitir diagnósticos mais precisos e estratégias personalizadas de regularização.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/agronegocio/es-usa-ia-para-acelerar-validacao-de-cadastros-rurais/