Espírito Santo recebe destaque nacional no Prêmio Brasil Sem Fome

O Espírito Santo foi reconhecido nacionalmente no Prêmio Brasil Sem Fome, na categoria Boas Práticas de Combate à Fome e Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional. A premiação valoriza iniciativas que se consolidam como referência na construção de políticas públicas integradas, eficientes e comprometidas com o direito à alimentação adequada.

O Estado recebeu o prêmio pelo Programa Compra Direta de Alimentos (CDA), considerado uma ação estratégica de apoio à agricultura familiar. A iniciativa fortalece a produção local, impulsiona economias municipais e assegura a distribuição de alimentos frescos para famílias em situação de vulnerabilidade. Com foco na gestão articulada e na atuação conjunta entre diferentes áreas, o programa reforça a política capixaba voltada à inclusão produtiva, ao desenvolvimento sustentável e ao enfrentamento da fome.

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan), destaca que o reconhecimento reflete o empenho contínuo em articular instituições, otimizar investimentos e promover soluções inovadoras para o fortalecimento da Segurança Alimentar e Nutricional. O resultado também evidencia a participação essencial dos municípios, da sociedade civil e dos agricultores familiares na construção de um sistema alimentar mais equilibrado e solidário.

A secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Grillo, afirma que a premiação simboliza um avanço significativo para as políticas públicas capixabas. Segundo ela, a conquista reafirma o compromisso do governo em garantir que a Segurança Alimentar e Nutricional seja uma realidade para toda a população e que nenhum capixaba enfrente a fome.

A cerimônia de entrega do Prêmio Brasil Sem Fome está marcada para 17 de dezembro de 2025, em Brasília, com presença confirmada do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias.