Esposa de traficante morto em megaoperação no Rio é presa no ES

Uma mulher de 18 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas, na última quinta-feira (30), durante ação conjunta entre a Subsecretaria de Inteligência (SEI), o Disque-Denúncia 181 e o Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), dentro do plano de contingência da Secretaria da Segurança Pública (Sesp).

A suspeita é esposa de Alisson Lemos Rocha, conhecido como “Russo” ou “Gordinho do Valão”, morto em 28 de outubro durante uma megaoperação das forças de segurança do Rio de Janeiro no Complexo do Alemão.

De acordo com as investigações, após a morte do marido, ela passou a retirar armas e drogas da casa onde morava, no bairro Barro Branco, na Serra, para ocultar o material ilícito. Durante o monitoramento, os agentes constataram intensa movimentação no local e, após denúncias anônimas, encontraram uma barra de maconha e “catuques” na residência.

A mulher foi levada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

