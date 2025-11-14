Exportações de carne bovina caminham para o melhor ano da história

As exportações brasileiras de carne bovina alcançaram um novo recorde em outubro. Dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostram que, apenas nos dez primeiros meses de 2025, o Brasil já embarcou o equivalente a 96% de todo o volume exportado em 2024. O resultado indica que o país caminha para o melhor ano da história em volume e receita cambial.

O ritmo acelerado também se verifica nos embarques de animais vivos. De janeiro a outubro, 842 mil cabeças deixaram o país, 12,4% acima do registrado no mesmo período do ano anterior.

