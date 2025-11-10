Família que voltava da igreja escapa de carro em chamas na BR 262 em Ibatiba

Um carro foi totalmente destruído por um incêndio na noite deste domingo (9), na BR 262, nas proximidades do trevo de Lajinha, em Ibatiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou após uma pane elétrica no veículo, que transportava uma família que retornava de um culto religioso.

Os ocupantes conseguiram sair do automóvel a tempo e ninguém ficou ferido. As chamas se espalharam rapidamente, consumindo completamente o carro antes da chegada dos bombeiros.

A equipe realizou o resfriamento e a extinção do fogo, evitando que as chamas se alastrassem para a vegetação às margens da rodovia. O trânsito ficou parcialmente interrompido durante o atendimento da ocorrência, mas foi liberado em seguida.