Farmácias de plantão em Cachoeiro: veja onde encontrar atendimento neste domingo

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista das farmácias de plantão neste domingo (2), em Cachoeiro de Itapemirim.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Confira os estabelecimentos disponíveis para atendimento à população:

Leia também: Farmácia Indiana está com vagas abertas em todo Espírito Santo; saiba mais