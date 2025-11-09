Cidades

Farmácias de plantão em Cachoeiro: veja onde encontrar atendimento neste domingo

armácias de plantão neste fim de semana! Confira onde encontrar atendimento 24h em Cachoeiro.

A foto mostra farmácia.
Foto: Freepik

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, divulgou a lista das farmácias de plantão neste domingo (2), em Cachoeiro de Itapemirim.

Confira os estabelecimentos disponíveis para atendimento à população:

