Feijoada com samba movimenta a COP30 neste domingo em Belém

A Casa Sustentabilidade Brasil promove, neste domingo (16), a partir das 12h, uma programação especial para quem está em Belém acompanhando a COP30. A poucos metros da Blue Zone, o espaço vai oferecer uma feijoada completa embalada por muito samba, com o Grupo Sociedade do Samba, reunindo visitantes, delegações e o público em geral em um ambiente leve, acolhedor e vibrante.

Localizada a apenas 600 metros do centro oficial da conferência, a Casa vem se destacando como um ponto de encontro para debates, conexões, experiências culturais e lazer. Durante o dia, o espaço recebe participantes para conversas estratégicas e pausas entre os painéis. Mas é no fim da tarde e à noite que o local ganha ainda mais vida, tornando-se um reduto de música, sabores e troca de ideias.

A programação deste domingo reforça esse espírito. A feijoada será servida a partir do meio-dia, acompanhada por roda de samba, clima descontraído e um cardápio que valoriza a culinária brasileira com toque capixaba. O público também encontra cafeteria, pratos regionais e opções preparadas especialmente para a temporada da COP.

Idealizada como um hub de conexões, a Casa Sustentabilidade Brasil integra governos, empresas, universidades, startups e organizações da sociedade civil, sempre promovendo diálogo e cultura. Além da feijoada de domingo, o local segue com happy hour diário a partir das 18h, com drinks exclusivos e discotecagem do DJ Manux.

A entrada para a feijoada e para toda a programação da Casa é gratuita. O espaço funciona das 12h às 22h.

Serviço

Feijoada com samba – Casa Sustentabilidade Brasil

Data: domingo (16)

Horário: a partir das 12h

Local: Clube Cassazum – 600 metros da Blue Zone da COP30

Entrada: gratuita

Localização: https://maps.app.goo.gl/d3dWmNtNacb9zmfaA