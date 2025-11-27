Feira Parceria Legal movimenta Ibitirama com serviços e programação cultural gratuita

A Feira Parceria Legal chega a Ibitirama neste fim de semana. Assim, a ação promete movimentar a cidade com três dias de serviços gratuitos, atrações culturais, gastronomia e shows.

Nesse sentido, o evento será aberto ao público, com entrada franca, e reunirá equipes de diferentes áreas para facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais. Assim, as atividades ocorrerão na área de eventos, atrás da Prefeitura de Ibitirama, entre sexta (28), sábado (29) e domingo (30).

Dessa forma, a iniciativa busca aproximar os moradores de serviços básicos, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local e fortalece a economia do município. Isso porque, o projeto é realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, com fomento do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sexta-feira (28)

19h – D’Ávila Leal

21h – Abertura oficial

22h – Rogério Aço

Sábado (29)

8h às 13h – Ação Global

19h – Robson Castro

22h – Priscila

Domingo (30)

10h – Abertura dos estandes e almoço no local

12h – Inimigos do Fim

SERVIÇOS OFERECIDOS

Sala do Empreendedor

Regularização de CPF e CNPJ

Consultoria para microempreendedores

Apoio à formalização e orientações sobre obrigações e melhorias no negócio

Secretaria de Assistência

Atendimentos do CREAS e CRAS

Casa do Cidadão

Programa Nosso Crédito

Atualização do Cadastro Único

Serviços do Conselho Tutelar e SEMASI

Área da Saúde

Aferição de pressão arterial

Testes rápidos

Verificação de glicemia

Atualização da carteira vacinal

SAAE

Renegociação de dívidas

Atualização de dados cadastrais

Orientações sobre serviços de saneamento

Secretaria de Educação / PROCON

Atividades de orientação ao consumidor

Ações educativas contra práticas abusivas

Dessa forma, com uma programação variada e serviços gratuitos, a Feira Parceria Legal reforça seu compromisso de oferecer cidadania, cultura e entretenimento em um único espaço. Isso porque, a proposta incentiva a participação da comunidade e facilita o acesso a atendimentos essenciais, fortalecendo a integração social e o desenvolvimento local.

