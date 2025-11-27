Feira Parceria Legal movimenta Ibitirama com serviços e programação cultural gratuita
O evento será aberto ao público, com entrada franca.
A Feira Parceria Legal chega a Ibitirama neste fim de semana. Assim, a ação promete movimentar a cidade com três dias de serviços gratuitos, atrações culturais, gastronomia e shows.
Nesse sentido, o evento será aberto ao público, com entrada franca, e reunirá equipes de diferentes áreas para facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais. Assim, as atividades ocorrerão na área de eventos, atrás da Prefeitura de Ibitirama, entre sexta (28), sábado (29) e domingo (30).
Dessa forma, a iniciativa busca aproximar os moradores de serviços básicos, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local e fortalece a economia do município. Isso porque, o projeto é realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, com fomento do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
Sexta-feira (28)
- 19h – D’Ávila Leal
- 21h – Abertura oficial
- 22h – Rogério Aço
Sábado (29)
- 8h às 13h – Ação Global
- 19h – Robson Castro
- 22h – Priscila
Domingo (30)
- 10h – Abertura dos estandes e almoço no local
- 12h – Inimigos do Fim
SERVIÇOS OFERECIDOS
Sala do Empreendedor
- Regularização de CPF e CNPJ
- Consultoria para microempreendedores
- Apoio à formalização e orientações sobre obrigações e melhorias no negócio
Secretaria de Assistência
- Atendimentos do CREAS e CRAS
- Casa do Cidadão
- Programa Nosso Crédito
- Atualização do Cadastro Único
- Serviços do Conselho Tutelar e SEMASI
Área da Saúde
- Aferição de pressão arterial
- Testes rápidos
- Verificação de glicemia
- Atualização da carteira vacinal
SAAE
- Renegociação de dívidas
- Atualização de dados cadastrais
- Orientações sobre serviços de saneamento
Secretaria de Educação / PROCON
- Atividades de orientação ao consumidor
- Ações educativas contra práticas abusivas
Dessa forma, com uma programação variada e serviços gratuitos, a Feira Parceria Legal reforça seu compromisso de oferecer cidadania, cultura e entretenimento em um único espaço. Isso porque, a proposta incentiva a participação da comunidade e facilita o acesso a atendimentos essenciais, fortalecendo a integração social e o desenvolvimento local.
Além disso, a realização da Feira Parceria Legal reforça a importância de levar políticas públicas diretamente aos moradores, criando um ambiente acessível e acolhedor. Dessa forma, o evento não apenas facilita o acesso a serviços essenciais, mas também estimula a participação social e fortalece o vínculo entre comunidade e poder público. Dessa forma, Ibitirama ganha um espaço dinâmico que promove cidadania, cultura e inclusão em um único lugar.