Feira Parceria Legal movimenta Ibitirama com serviços e programação cultural gratuita

O evento será aberto ao público, com entrada franca.

Feira Parceria Legal em Ibitirama
Foto: Divulgação/DescubraES

A Feira Parceria Legal chega a Ibitirama neste fim de semana. Assim, a ação promete movimentar a cidade com três dias de serviços gratuitos, atrações culturais, gastronomia e shows.

Nesse sentido, o evento será aberto ao público, com entrada franca, e reunirá equipes de diferentes áreas para facilitar o acesso da população a atendimentos essenciais. Assim, as atividades ocorrerão na área de eventos, atrás da Prefeitura de Ibitirama, entre sexta (28), sábado (29) e domingo (30).

Dessa forma, a iniciativa busca aproximar os moradores de serviços básicos, ao mesmo tempo em que valoriza a cultura local e fortalece a economia do município. Isso porque, o projeto é realizado pelo Instituto Sustentabilidade Brasil, com fomento do Procon e da Aderes/Governo do Estado, e promoção do AQUINOTICIAS.COM.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sexta-feira (28)
  • 19h – D’Ávila Leal
  • 21h – Abertura oficial
  • 22h – Rogério Aço
Sábado (29)
  • 8h às 13h – Ação Global
  • 19h – Robson Castro
  • 22h – Priscila
Domingo (30)
  • 10h – Abertura dos estandes e almoço no local
  • 12h – Inimigos do Fim

SERVIÇOS OFERECIDOS

Sala do Empreendedor
  • Regularização de CPF e CNPJ
  • Consultoria para microempreendedores
  • Apoio à formalização e orientações sobre obrigações e melhorias no negócio
Secretaria de Assistência
  • Atendimentos do CREAS e CRAS
  • Casa do Cidadão
  • Programa Nosso Crédito
  • Atualização do Cadastro Único
  • Serviços do Conselho Tutelar e SEMASI
Área da Saúde
  • Aferição de pressão arterial
  • Testes rápidos
  • Verificação de glicemia
  • Atualização da carteira vacinal
SAAE
  • Renegociação de dívidas
  • Atualização de dados cadastrais
  • Orientações sobre serviços de saneamento
Secretaria de Educação / PROCON
  • Atividades de orientação ao consumidor
  • Ações educativas contra práticas abusivas

Dessa forma, com uma programação variada e serviços gratuitos, a Feira Parceria Legal reforça seu compromisso de oferecer cidadania, cultura e entretenimento em um único espaço. Isso porque, a proposta incentiva a participação da comunidade e facilita o acesso a atendimentos essenciais, fortalecendo a integração social e o desenvolvimento local.

Além disso, a realização da Feira Parceria Legal reforça a importância de levar políticas públicas diretamente aos moradores, criando um ambiente acessível e acolhedor. Dessa forma, o evento não apenas facilita o acesso a serviços essenciais, mas também estimula a participação social e fortalece o vínculo entre comunidade e poder público. Dessa forma, Ibitirama ganha um espaço dinâmico que promove cidadania, cultura e inclusão em um único lugar.

