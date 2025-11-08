Homem é preso com arma e drogas durante operação da PM em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na última sexta-feira (7), no bairro Estelita Coelho Marins, em Cachoeiro de Itapemirim. A ação resultou na apreensão de uma arma de fogo, drogas e materiais utilizados para embalar entorpecentes.

De acordo com a PM, a operação foi desencadeada após informações do serviço de inteligência apontarem que o suspeito estaria armado e comercializando drogas em uma residência localizada na Rua Pedro Secchin. Com base nas denúncias, as equipes da Força Tática do 9º Batalhão foram até o local e realizaram a abordagem.

Durante as buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .38, aproximadamente 500 gramas de maconha, materiais usados para endolar drogas e um aparelho celular.

O homem foi detido e encaminhado, junto com o material apreendido, para a 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil.