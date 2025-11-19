Homem é preso em Guaçuí por descumprir medida protetiva

Um homem de 37 anos foi preso nesta quarta-feira (19) em Guaçuí por descumprir uma medida protetiva concedida à ex-companheira. A equipe do NEAM e da Delegacia de Guaçuí cumpriu o mandado de prisão após localizar o investigado na residência dos pais.

O caso começou em agosto de 2025, quando a vítima procurou a delegacia e relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro. Segundo ela, o homem afirmava que, mesmo se fosse preso, voltaria “com ainda mais raiva” após cumprir pena. Na ocasião, ela solicitou e recebeu medidas protetivas da 2ª Vara de Guaçuí.

Com o andamento da investigação, os policiais tentaram encontrar o suspeito diversas vezes para interrogá-lo, mas ele se esquivava e dizia estar em outra cidade. Contudo, no início de outubro, o homem voltou a procurar a ex-companheira no local de trabalho, violando a determinação judicial de manter distância. A vítima registrou novo boletim, e a delegada Yasmin Neves Fassarella pediu a prisão preventiva do investigado.

Após a Justiça decretar a prisão, os policiais localizaram o homem na casa dos genitores. Ele não resistiu à abordagem e foi detido. Depois dos procedimentos legais, será encaminhado ao sistema prisional.

Assim, a Polícia Civil reforçou que todos os crimes contra mulheres são investigados com rigor, utilizando todos os meios necessários para romper ciclos de violência e garantir proteção às vítimas.