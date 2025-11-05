Homem matou namorada por ciúmes do irmão em Anchieta; vítima deixa sete filhos

Jéssica Nattállia Barbosa de Souza Pereira de Assim, de 31 anos, foi assassinada a tiros pelo namorado, na tarde de terça-feira (4), em uma estrada da comunidade de Belo Horizonte, zona rural de Anchieta. Segundo a delegada Luiza Jacob, o crime foi motivado por ciúmes.

De acordo com as investigações, o casal havia passado a noite juntos e, ao levá-la de moto para casa, o homem obrigou a vítima a descer do veículo e disparou cinco vezes contra ela. O suspeito, identificado como João Lucas Neves Benevides, confessou o crime e afirmou que matou Jéssica por acreditar que ela o teria traído com o próprio irmão. Ele ainda declarou à polícia que pretendia matar o irmão em seguida.

O casal estava junto havia cerca de um mês. João Lucas estava foragido do sistema prisional, após não retornar de uma saída temporária. Jéssica, que morava em Piúma, deixou sete filhos, o mais novo com apenas um ano e meio.