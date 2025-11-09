Hub capixaba na COP30: Casa Sustentabilidade Brasil dá início à programação em Belém

Há um dia da abertura oficial da COP30, a Casa Sustentabilidade Brasil abre as suas portas para receber autoridades políticas, chefes de estado, empresários, líderes globais e do terceiro setor, em Belém, no Pará.

O espaço, que será o hub de conexões capixaba em solo paraense, dará início às suas atividades neste domingo (9).

Neste primeiro dia, o destaque será o lançamento do Relatório Integrado Sustentabilidade Brasil 2025, que acontece a partir das 19h.

Antes, Casa Sustentabilidade Brasil recebe o painel “Diálogos de Intercâmbio por Justiça Climática, Racial e de Gênero”, que será realizado das 14h às 18h.

A iniciativa é da Rede Vozes Negras pelo Clima (RVNPC), composta por pessoas de diferentes estados do Brasil.

No centro do debate estará combate ao racismo ambiental e climático, além de discussões de políticas públicas para dar mais visibilidade às desigualdades que impactam as comunidades negras e periféricas.

Outro evento que vai movimentar o domingo na Casa Sustentabilidade Brasil, em Belém, é o “Lançamento do Livro: Mudanças Climáticas e COP30”, a partir das 18h.

A Casa Sustentabilidade Brasil

Localizada a 600 metros do centro oficial da conferência (COP30), a Casa Sustentabilidade Brasil funcionará como um espaço estratégico de diálogo entre governos, empresas, ONGs, startups, universidades e sociedade civil, fortalecendo alianças em prol da ação climática.

A casa contará com programação diária de painéis, lançamentos de projetos, além de atividades culturais que valorizam a identidade capixaba e conectam o Estado do Espírito Santo com as discussões globais sobre o clima.