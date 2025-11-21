IBGE abre processo seletivo; veja as vagas para o Espírito Santo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou, nesta quarta-feira (19), o edital do novo processo seletivo que vai preencher 9.590 vagas temporárias para candidatos com nível médio. O documento foi divulgado no Diário Oficial da União.

As inscrições começam às 16h desta quarta-feira (19) e seguem até 11 de dezembro, pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pelo certame. A taxa de participação é de R$ 38,50. A aplicação das provas acontece no dia 22 de fevereiro de 2026.

Cargos e vagas disponíveis

O edital contempla oportunidades para duas funções:

• Agente de Pesquisas e Mapeamento

• Supervisor de Coleta e Qualidade

De acordo com o IBGE, os selecionados atuarão em pesquisas estatísticas realizadas em todo o território nacional. O instituto reforça que este é o maior processo seletivo temporário da história da instituição.

Distribuição das vagas

Agente de Pesquisas e Mapeamento

Função: coleta de informações

Remuneração: R$ 2.676,24

Total: 8.480 vagas

Supervisor de Coleta e Qualidade

Função: supervisão das atividades de campo

Remuneração: R$ 3.379,00

Total: 1.110 vagas

As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência, cotas para pessoas pretas ou pardas, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme previsto no edital.

Cronograma e duração do contrato

Os concurseiros poderão conferir o resultado final entre março e abril de 2026. Os contratos terão validade inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por até três anos.

O IBGE destaca que o processo seletivo será amplamente divulgado, considerando a alta demanda e a importância das atividades estatísticas realizadas pelo instituto.

Concursos anteriores

O último processo seletivo temporário do IBGE ocorreu em 2023, quando o órgão recebeu autorização para contratar 8.141 profissionais. No mesmo ano, o instituto também ofertou vagas no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), somando outras 895 oportunidades.