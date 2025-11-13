Igreja Luterana de Domingos Martins passa por restauração
As inscrições para habilitação nos editais seguem abertas até 14 de novembro.
A Secretaria da Cultura (Secult) deu início nesta quarta-feira (12) às obras de restauração da Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Domingos Martins. A ordem de serviço foi assinada durante cerimônia no Pavilhão da Igreja Luterana, localizado na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no Centro do município.
A assinatura oficializa o começo das intervenções no patrimônio tombado, contempladas pelo Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo Patrimônio Material Tombado, ciclo de 2023. O investimento total chega a R$ 691,8 mil, com execução prevista para seis meses a partir da data da assinatura.
O secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha, destacou a relevância da iniciativa. Segundo ele, o restauro reafirma o compromisso com a preservação de um dos símbolos históricos mais representativos do Espírito Santo. A igreja, inaugurada em 1887, é referência da colonização alemã e atrai visitantes de várias regiões do país.
Considerada o templo protestante com torre mais antigo do Brasil e da América Latina, a Igreja Luterana teve sua construção iniciada em 1866. Reconhecida como bem tombado pela Resolução nº 6/1986, integra o Livro do Tombo Histórico e o Livro das Belas Artes. O edifício está situado na Praça Arthur Gerhardt, número 61, no Centro de Domingos Martins.
A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado da Cultura, Fabricio Noronha; do prefeito Eduardo José Ramos; da secretária municipal de Cultura e Turismo, Maria da Penha Quinteiro Ribeiro Manso; e do gerente do Sistema Estadual de Cultura, Villinevy Koppe Robbi, além de outras autoridades municipais e estaduais.
O Programa de Coinvestimentos da Cultura – Fundo a Fundo, responsável pelo repasse de recursos para obras de restauração, visa ampliar a capacidade dos municípios na preservação de bens tombados. O modelo exige que as cidades participantes mantenham Lei, Fundo e Conselho de Cultura ativos, garantindo gestão autônoma das políticas culturais.
Entre 2022 e 2023, o programa estabeleceu 88 parcerias, movimentando R$ 29 milhões em investimentos. Para 2025, estão previstos R$ 40 milhões destinados ao Patrimônio Material Tombado e aos Espaços Culturais, além de R$ 8 milhões para editais municipais.
As inscrições para habilitação nos editais seguem abertas até 14 de novembro. Já os prazos para o Fundo a Fundo – Patrimônio Material e Espaços Culturais vão até 14 de dezembro.
Mais informações no site da Secult