Inovação impulsiona transformação sustentável da aquicultura

A Secretaria Nacional de Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), vem consolidando a inovação como motor de transformação da aquicultura brasileira, impulsionando práticas mais sustentáveis, eficientes e inclusivas. Com investimento de cerca de R$ 20 milhões, os projetos de inovação já alcançam mais de 10 mil beneficiários em todo o país, entre produtores, famílias, estudantes e comunidades.

As ações contemplam iniciativas voltadas à economia circular e à bioeconomia, à adoção de energias renováveis, como a solar fotovoltaica, e ao desenvolvimento de insumos alternativos para rações. Também incluem o fortalecimento da assistência técnica digital, o incentivo à integração entre ensino e produção familiar, e a disseminação de modelos produtivos resilientes, como aquaponia, bioflocos, recirculação e sistemas multitróficos integrados.

