Inscrições para concurso da Assembleia Legislativa terminam nesta quinta (13)

Os interessados em participar do concurso público da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) têm até as 16h desta quinta-feira (13) para se inscrever. As taxas variam de acordo com o cargo: R$ 85 para Agente de Polícia Legislativa, R$ 115 para Analista Legislativo e R$ 220 para Consultor Legislativo. As inscrições devem ser feitas pelo site do IBGP, organizadora do certame, e o pagamento do boleto pode ser realizado até 14 de novembro.

Em síntese, o concurso oferece 35 vagas imediatas, distribuídas em dois editais. O primeiro o prevê 20 oportunidades de nível superior, sendo 15 para Consultor Legislativo e 5 para Analista Legislativo. Por outro lado, já o segundo edital disponibiliza 15 vagas de nível fundamental para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.

Cargos e salários

As 15 vagas para Consultor Legislativo exigem formação superior e oferecem salário inicial de R$ 9,3 mil para jornada de 30 horas semanais. As oportunidades estão distribuídas entre as áreas de Finanças Públicas, Controle Interno, Processo Legislativo, Bem-Estar dos Animais, Agricultura, Mobilidade Urbana, Saúde Pública, Infraestrutura e Logística, Educação, Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Segurança Pública.

Por outro lado, para Analista Legislativo, são cinco vagas com remuneração de R$ 4,6 mil e 30 horas semanais. Quatro delas pertencem ao grupo Contabilidade/Financeiro/Folha de Pagamento, destinadas a formados em Ciências Contábeis ou Administração (com cotas para candidatos negros e indígenas). Já a quinta vaga é para Secretaria Legislativa/Administrativa, voltada a profissionais com formação em áreas administrativas, legislativas ou jurídicas.

Por fim, o cargo de Agente de Polícia Legislativa exige ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B. O salário inicial é de R$ 3.142,65 para jornada de 30 horas semanais. Assim, das 15 vagas disponíveis, 9 são de ampla concorrência, 3 reservadas a candidatos negros, 2 a pessoas com deficiência e 1 a indígenas.

A atuação pode ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive em finais de semana, feriados ou sistema de plantão, conforme as necessidades da Casa Legislativa.

