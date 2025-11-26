Itapemirim abre inscrições para capacitação de servidores municipais

Itapemirim abre inscrições para capacitação voltada a servidores de todos os regimes. A Prefeitura anunciou que o curso será ofertado pela Comissão de Plano de Carreira (PDIC), em parceria com a SEMAPLAG e a SIGET. A iniciativa busca fortalecer habilidades profissionais e ampliar o conhecimento técnico no serviço público.

As aulas acontecerão no Auditório Central, sempre às 18h, com turmas formadas por até 40 participantes. Cada servidor poderá escolher a data que melhor se encaixa na sua rotina, conforme a disponibilidade de vagas. Assim, o município facilita o acesso e incentiva a participação.

A capacitação abordará temas fundamentais para o desempenho na administração pública. A programação inclui ética no serviço público, direitos e deveres, postura profissional, saúde mental, qualidade de vida e noções de primeiros socorros. Os conteúdos foram planejados para apoiar o desenvolvimento contínuo dos servidores e fortalecer o atendimento prestado à população.

Assim, ao final do encontro, o município emitirá certificado válido para progressão por capacitação e para processos seletivos internos. Dessa forma, o documento serve como complementação da carga horária exigida nos cristérios de evolução na carreira.

Contudo, as inscrições são feitas exclusivamente pelo site oficial da Prefeitura, e as vagas serão preenchidas por ordem de cadastro. Portanto, os interessados devem se antecipar para garantir participação.

Inscrições:

https://form.jotform.com/253144490471051