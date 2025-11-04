Loja de brinquedos em Cachoeiro contrata vendedor(a)

A unidade da Ri Happy em Cachoeiro de Itapemirim está com vagas abertas para o cargo de vendedor(a).

A oportunidade é voltada para pessoas comunicativas, com vontade de aprender e que gostam de trabalhar em equipe.

De acordo com a empresa, os candidatos precisam ter disponibilidade de horário, além de pró-atividade e simpatia no atendimento ao público. O ambiente de trabalho é dinâmico e voltado para quem deseja crescer profissionalmente no setor de vendas e varejo infantil.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected].