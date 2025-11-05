Mandioca acumula alta de 12% em outubro com oferta restrita

Os preços da mandioca para a indústria seguiram em alta na última semana de outubro, impulsionados pela baixa oferta, segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP). A combinação entre o excesso de chuvas nas regiões produtoras e o desinteresse dos agricultores na comercialização limitou a disponibilidade do produto no mercado.

