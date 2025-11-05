Conexão Safra

Mandioca acumula alta de 12% em outubro com oferta restrita

A combinação entre o excesso de chuvas nas regiões produtoras e o desinteresse dos agricultores na comercialização limitou a disponibilidade do produto no mercado.

Foto: Divulgação

Os preços da mandioca para a indústria seguiram em alta na última semana de outubro, impulsionados pela baixa oferta, segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP). A combinação entre o excesso de chuvas nas regiões produtoras e o desinteresse dos agricultores na comercialização limitou a disponibilidade do produto no mercado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: https://conexaosafra.com/mercado/mandioca-acumula-alta-de-12-em-outubro-com-oferta-restrita/

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

AgriculturaConexão Safra

2025 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por