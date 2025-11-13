Matriz energética mais limpa: conheça as ações que tornam o ES pioneiro na transição

O Espírito Santo segue firme no caminho para se tornar um dos estados mais sustentáveis do país. Durante a COP30, na Casa Sustentabilidade Brasil, em Belém (PA), a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) apresentou, nesta quarta-feira (12), as estratégias e políticas públicas do governo capixaba voltadas à adoção de uma matriz energética mais limpa e renovável, um movimento que coloca o Estado na vanguarda da transição energética no Brasil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O subsecretário de Administração Geral, Charles Dias de Almeida, detalhou as metas e os avanços do projeto.

Segundo ele, o plano de transição energética do Poder Executivo Estadual tem um horizonte de 30 meses. “Até o final do ano que vem, em dezembro de 2026, nós teremos boa parte dessas entregas concluídas, em especial a alocação de ativos fotovoltaicos para as nossas unidades consumidoras de energia elétrica de baixa tensão”, explicou.

Charles destacou ainda que 60% do consumo de energia em média tensão já estará migrando para o mercado livre até março de 2026. “Essas ações estão sendo conduzidas sob a gestão do governador Casagrande, que tem promovido uma verdadeira revolução energética. Hoje já temos edificações públicas recebendo energia limpa, especialmente da fonte solar”, afirmou.

Outro ponto abordado foi a mobilidade corporativa sustentável, com a substituição de combustíveis fósseis por fontes menos poluentes. “Desde a COP de Dubai, implementamos a transição da frota oficial do governo do uso da gasolina para o álcool. Agora, estamos assinando o contrato que vai abastecer cerca de 6.400 veículos — das áreas de segurança pública, saúde, educação, administração e justiça — com etanol e biodiesel”, disse o subsecretário.

Nesse contexto, o governo do Espírito Santo também estuda o uso de ar nos motores a biodiesel, para reduzir ainda mais as emissões. “A descarbonização da frota já está em curso de forma intensiva nos últimos dois anos e seguirá em ritmo sustentável daqui para frente”, destacou.

O painel ainda revelou a expectativa de neutralização total das emissões de carbono até 2030. “As premissas estabelecidas pelo governador Casagrande estão sendo cumpridas. A sociedade capixaba vai viver em um ambiente com menos carbono e mais qualidade de vida”, concluiu.