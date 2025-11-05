Menina de 12 anos denuncia ter sido abusada por policial em Itapemirim

Uma menina de 12 anos foi vítima de abuso sexual em Itapemirim. O caso foi registrado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (4), após a criança relatar o crime à mãe.

De acordo com a ocorrência, a menina contou que o agressor, um policial militar reformado, a obrigou a manter relação sexual e, em seguida, entregou um cartão para que ela fizesse compras, numa tentativa de impedir que o caso fosse revelado.

A vítima também contou aos policiais que o homem mantinha armas em casa. Segundo o relato da mãe, a menina faz uso de crack e está em tratamento para dependência química. O homem, suspeito do crime, não foi preso até o momento.