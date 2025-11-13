Conexão Safra

Montanha recebe Expoagro e Festival Gastronômico da Carne de Sol

Os eventos serão realizados entre os dias 14 e 16 de novembro, no Parque de Exposições do município

Foto: Divulgação / GovES

Montanha, no extremo norte do Espírito Santo, recebe neste fim de semana a Expoagro Montanha 2025 e o 8º Festival Gastronômico de Carne de Sol. Os eventos serão realizados entre os dias 14 e 16 de novembro, no Parque de Exposições do município.

Com forte tradição na pecuária, a feira contará com o leilão de 700 bezerros nelore e de cruzamentos da raça. O leilão será on-line, transmitido pelo canal da Safra Leilões Brasil no YouTube, a partir das 11 horas de sábado (15).

