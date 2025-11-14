Moradores de Muniz Freire ganham linha emergencial com juros zero após chuvas

O Sicoob manteve ativa a linha emergencial de crédito Recomeçar para apoiar moradores de Muniz Freire atingidos pelo granizo na última semana. Disponível desde a última sexta-feira (7), a iniciativa busca auxiliar na recuperação dos bens danificados e na retomada das atividades locais.

No entanto, com os prejuízos registrados por famílias e empreendedores após as chuvas intensas, a instituição reativou a modalidade, já utilizada em outros momentos de crise nas regiões onde atua. O crédito oferece juros zero para parcelas pagas em dia, carência de até 12 meses e prazo total de até 36 meses. Inclusive, a medida permanece disponível pelos próximos dias para quem ainda não contratou.

O presidente do Sicoob Sul-Serrano, Cleto Venturim, afirma que a instituição pretende agir com sensibilidade neste período. “Sabemos que um evento como esse desestrutura a vida das pessoas e das empresas. Os prejuízos materiais são apenas parte dessa realidade, e queremos contribuir da melhor forma possível, assim como fizemos em outras situações delicadas”, destaca.

Portanto, pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais que tiveram perdas em decorrência do temporal podem solicitar o crédito, já que Muniz Freire decretou estado de emergência. Sendo assim, o interessado pode iniciar a contratação pelo site https://recomecar.sicoobes.com.br/ ou diretamente nas agências da cidade.

Já os associados com operações vigentes podem procurar atendimento para avaliar possíveis renegociações. Quem ainda não é associado pode procurar orientação para se filiar e ter acesso à linha de crédito.

Crédito Recomeçar

Quem pode solicitar: associados que vivem nas áreas de Muniz Freire incluídas no decreto de emergência.

associados que vivem nas áreas de Muniz Freire incluídas no decreto de emergência. Onde pedir: agências do Sicoob no município ou no site https://recomecar.sicoobes.com.br/

agências do Sicoob no município ou no site https://recomecar.sicoobes.com.br/ Limite disponível: até R$ 20 mil para pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais.

até R$ 20 mil para pessoas físicas, jurídicas e produtores rurais. Finalidade: compra de eletrodomésticos, móveis, roupas, utensílios domésticos e reformas de imóveis atingidos.

compra de eletrodomésticos, móveis, roupas, utensílios domésticos e reformas de imóveis atingidos. Condições: carência de até 12 meses, prazo total de até 36 meses e juros zero nas parcelas pagas em dia.

Com informações da assessoria do Sicoob ES.