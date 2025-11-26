Mostra fotográfica ‘Maria Verônica da Pas’ chega a Cachoeiro com entrada gratuita

A Mostra Fotográfica Maria Verônica da Pas chegará a Cachoeiro de Itapemirim nesta quinta-feira (27), integrando a programação municipal do Mês da Consciência Negra. A exposição está aberta ao público na Galeria Levino Fanzeres, na Casa da Memória, com visitação gratuita.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O projeto foi contemplado pelo Edital nº 09/2024 – Seleção de Projetos de Artes Visuais do Espírito Santo, financiado pelo Fundo de Cultura do Estado (Funcultura). Além disso também conta com o apoio da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), do Ministério da Cultura. A JUPTER – Entretenimento, Comunicação e Cultura, produtora cachoeirense, assina a realização da iniciativa.

Leia também: Formação Internacional de Homem-Banda está com inscrições abertas

A mostra

Com 50 obras de 21 artistas, a mostra apresenta uma narrativa visual que destaca o protagonismo de mulheres negras nas artes visuais contemporâneas. Nesse sentido, a curadoria é assinada pelas fotógrafas Taynara Barreto, Hellen Salomão e Gabriela Palha. Dessa forma, o público também encontra materiais de apoio e visitas guiadas para escolas públicas, conduzidas pela curadora Taynara Barreto.

Nesse sentido, a exposição oferece ainda audiodescrição, comunicação tátil e materiais acessíveis. Dessa forma, garantirá uma experiência ampliada e inclusiva para visitantes de diferentes perfis.

Serviço

Mostra Maria Verônica da Pas de Fotografia

Período de visitação: 27 de novembro de 2025 a 25 de fevereiro de 2026

Local: Casa da Memória – Galeria Levino Fanzeres, Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim

Casa da Memória – Galeria Levino Fanzeres, Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim Horário: segunda a sexta-feira, das 7h às 16h

segunda a sexta-feira, das 7h às 16h Entrada: gratuita

gratuita Acessibilidade: audiodescrição, comunicação tátil, materiais acessíveis e visitas guiadas mediante agendamento

audiodescrição, comunicação tátil, materiais acessíveis e visitas guiadas mediante agendamento Classificação indicativa: livre

Com informações da Secretaria de Cultura do Espírito Santo