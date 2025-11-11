Segurança

Motociclista fica ferido após colisão com carro na Rodovia do Sol em Anchieta

O homem foi socorrido por uma equipe do Samu e encaminhado ao pronto-socorro do município. Os ocupantes do automóvel não sofreram ferimentos.

Foto: Divulgação

Um motociclista ficou ferido após bater na lateral de um carro na tarde desta terça-feira (11), em Anchieta. O acidente aconteceu por volta das 14h, na Rodovia do Sol, próximo ao bairro Vila Samarco.

Imagens registradas no local mostram o momento em que o carro tenta fazer uma conversão e o motociclista, que seguia logo atrás, não consegue frear a tempo, atingindo o veículo.

Assuntos:

AcidenteAnchietaSamu

