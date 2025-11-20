Motorista embriagado invade loja de Cachoeiro com carro

Um acidente registrado na madrugada de quinta (20) deixou o motorista de um carro ferido após invadir uma loja. O fato ocorreu na Avenida Mauro Miranda Madureira, no bairro Elpídio Volpini, em Cachoeiro de Itapemirim. Vídeos do ocorrido foram enviados para redação do Aqui Notícias.

Assim, de acordo com o proprietário da loja, o motorista, aparentemente embriagado, perdeu o controle do veículo e bateu no estabelecimento.

Segundo o relato, o homem tentou fugir, mas não conseguiu, pois caiu na calçada e foi socorrido. O acidente aconteceu por volta das 3h

Além disso, o dono da loja ainda informou que o motorista estava sozinho no carro, um modelo Fit Sena, de cor vermelha.

Dessa forma, o único ferido foi o condutor, que foi atendido no local e encaminhado para o hospital. Nesse sentido, não há informações sobre a gravidade dos ferimentos. A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar sobre a ocorrência, mas ainda não obteve resposta.

Mais informações serão atualizadas em instantes.