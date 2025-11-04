Mulher é baleada na cabeça em Anchieta

Uma mulher foi baleada na cabeça na tarde desta terça-feira (4) na comunidade de Belo Horizonte, zona rural de Anchieta, no Sul do Espírito Santo. A vítima foi encontrada caída e inconsciente no meio de uma rodovia.

Equipes de socorro prestaram os primeiros atendimentos no local e a encaminharam ao pronto-socorro do município. Devido à gravidade dos ferimentos, a mulher será transferida para um hospital em Vitória por meio de um helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer).

Até o momento, a motivação do crime e a identidade do suspeito não foram divulgadas pela polícia. O caso segue sob investigação.